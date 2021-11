Omicron, Matteo Bassetti disintegra Roberto Speranza: "Nervi a fior di pelle, ora basta. Che senso ha?"

29 novembre 2021 a

La variante Omicron tiene banco da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 e Matteo Bassetti sbotta: "Stiamo assistendo alla fuga dei catastrofisti, per tre giorni il mondo intero è stato terrorizzato da alcuni miei colleghi e da alcuni giornalisti, che parlavano della fine del mondo e dei vaccini, però ora stanno scappando ma io me li ricordo e se ne devono assumere la responsabilità. Paesi come il nostro, che hanno lavorato molto bene, si trovano così penalizzati, bisogna avere cautela". Anche perché così il messaggio sui vaccini può venire frainteso.

Il virus, sottolinea il professore, "ha avuto più di 50 mutazioni, di varianti ne continueremo a vedere, fanno parte della mutazione del virus. Non possiamo assistere a questa speculazione del fine settimana, io da medico non ci sto. Questa non è scienza". E "la politica fa errori. Bisogna tracciare le persone che viaggiano", attacca Bassetti che si rivolge al ministro della Salute Roberto Speranza: "Che senso ha bloccare i voli? Sono misure che fanno male al nostro Paese. I nervi sono a fior di pelle, basta terrorismi e allarmismi".

Infine, rispetto all'importanza dei vaccini attuali, l'infettivologo dell'ospedale san Martino di Genova, sostiene che sì, "anche i vaccinati si contagiano ma loro fanno un raffreddore" mentre gli altri, i no vax, "vanno in rianimazione". I vaccini che stiamo usando "ci stanno proteggendo dalla malattia grave e dal rischio di morte. E questa è l'unica cosa che ci interessa al di là di quello che dice l'Oms, tutto il resto come ad esempio l'infezione o reinfezione mi interessa meno. Il nostro obiettivo primario è di ridurre i ricoveri in ospedale e al momento, per questa eventualità, chi è vaccinato con due dosi è protetto anche da Omicron", conclude Bassetti. "Il fatto che ci siano nuove varianti ulteriormente porta alla causa dei vaccini. Dobbiamo dare i vaccini ai Paesi in via di sviluppo, domani. Se non vacciniamo anche loro qualche variante arriverà".

