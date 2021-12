PiazzaPulita, orrore contro Corrado Formigli: "Glielo voglio mettere nel cu***", chi è la bestia

02 dicembre 2021 a

Chi sono i no vax? Quelli del "complotto", quelli che scendono in piazza contro vaccini e green pass, che insultano i giornalisti, e spesso minacciano. A Piazzapulita, in onda stasera 2 dicembre su La7, andrà in onda un servizio di Fanpage "Dentro il complotto" dove nel mirino ci sono proprio loro e il conduttore Corrado Formigli, da sempre molto duro nei confronti dei no vax e sostenitore dei vaccini e del green pass.

Nel lancio dell'inchiesta si vedono quindi due no vax con il volto pixellato: "Il nostro obiettivo finale è rompere i cogli*** a Fanpage.it", dice uno di loro. "Abbiamo visto che hanno un forte rapporto con La7, con quel giornalista là... Formigli", aggiunge. Quindi il no vax sbotta e comincia la serie di improperi: "Hanno rotto il ca***. Ti assicuro, glielo vogliamo mettere in c*** a questi basta***". Parole pesantissime e minacciose.

E stasera 2 dicembre dalle 21,15 su La7 a Piazzapulita andrà appunto in onda la nuova inchiesta esclusiva dei giornalisti di Fanpage.it sul mondo no vax. Tra i temi della puntata anche l'allarme sulla variante Omicron.

Tra gli ospiti di Corrado Formigli ci saranno il professore di microbiologia dell'università di Padova Andrea Crisanti; il professore dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri; Alessandro Di Battista; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Mario Calabresi, Francesco Cancellato, che è direttore di Fanpage.it, Manuela Iatì e Antonio Padellaro. Nel corso della serata tornerà lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi monologhi.

