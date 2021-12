Matteo Bassetti, una brutale promessa: "Colpa dei giornalisti che mi denigrano. Ma presto la polizia..."

03 dicembre 2021 a

Matteo Bassetti è ancora nel mirino dei no-vax, che lui continua a denunciare senza sosta. Intervenuto ad Agorà su Rai3, l’infettivologo si è sfogato per le minacce che subisce e non solo: “Ancora c’è chi si diverte nel pieno della notte a chiamare, dicendo ogni cosa possibile su di me e la mia famiglia. Dall’inizio ho denunciato tutti, ci sono fascicoli molto alti nella Procura di Genova con tutti i numeri di telefono”.

“Chi mi ha minacciato - ha aggiunto Bassetti, per nulla arrendevole dinanzi ai no-vax - sappia che sono stati denunciati tutti. E se non hanno ancora visto la polizia alla loro porta, la vedranno a breve. Andrò fino in fondo perché questa gente deve pagare tutto”. La vicenda era partita lo scorso 29 agosto, quando il suo numero di telefono era finito in pasto a una chat di no-vax di Telegram: “Quella notte ho ricevuto una cinquantina di telefonate e da lì in poi le minacce sono continuate”.

Bassetti però punta il dito anche contro una certa parte di stampa e media: “Questo clima di odio è fomentato da alcuni giornalisti, che hanno come unico interesse quello di denigrare chi propone i vaccini. C’è un’informazione in malafede, non rivolta al bene del cittadino ma alla strumentalizzazione politica. Abbiamo fatto del vaccino un’arma di lotta politica”.

