Luciana Littizzetto e il figlio in affido: "Tracce di Satana dentro di me", una confessione privatissima

04 dicembre 2021 a

a

a

Il rapporto che lega Luciana Littizzetto ai suoi due figli è più forte e solido che mai. Lo ha confermato lei stessa in un'intervista con il Corriere della Sera. Un colloquio lungo e intimo durante il quale la comica torinese si è aperto sul legame con i figli i affido e soprattutto sulla sua esperienza di maternità, che è poi il tema centrale del suo nuovo libro, “Io mi fido di te”. Da ben 15 anni, infatti, la vice di Fabio Fazio a Che tempo che fa condivide la sua vita con Vanessa e Jordan, con cui è riuscita a costruire un legame fortissimo nel tempo, anche adesso che i due sono grandi.

Mutandine nei corridoi Rai? Bomba di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa: appello e sospetto

"Pensavo di non avere Satana dentro e poi invece ho scoperto di averne le tracce, perché ci sono dei momenti in cui mi fanno arrabbiare tantissimo - ha raccontato la Littizzetto -. La dote che di sicuro non ho è la pazienza, ma con loro qualche sbavatura mi è venuta. E ho scoperto l’accettazione, che non è rassegnazione, ma è lasciare che le cose avvengano da sole. Tu hai messo i semi, devi aspettare che fioriscano".

"Ma il centesimo di euro...". Littizzetto, agguato in camerino alla Lagarde: Fazio rosso d'imbarazzo

La comica ha spiegato di avere avuto anche qualche dubbio all'inizio: "Qualche volta mi sono chiesta ‘chi me lo ha fatto fare’, penso succeda in tutte le relazioni affettive, non è mai tutto bellissimo, è un percorso di spine e svolte, ma questa è la vita”. Alcuni momenti non sarebbero stati affatto facile per lei: “Mi vengono ancora tanti batticuori e poi l’insonnia, ma non so se dipende da loro, forse è da come vivo io le cose. Ho sempre dormito molto poco quando hanno cominciato a uscire la sera: se li chiamavo il telefonino puntualmente era scarico. Un’ansia…".

"TI prego, mettili in galera". Littizzetto travolta dalla rabbia, Fazio senza fiato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.