Myrta Merlino, scontro con il no vax Ugo Mattei: "Se si infetta rischia", "Senta signora...". Alta tensione in studio

Myrta Merlino ha avuto un battibecco in studio a L'aria che tira su La7 nella puntata di oggi 10 dicembre con Ugo Mattei, il giurista no vax e no green pass, che insieme a Massimo Cacciari e a Carlo Freccero fa parte della commissione Dupre. "Lei non è vaccinato ma lei non è più un ragazzino e se lei s'infettasse correrebbe un gravissimo rischio con la variante Delta", "Senta signora.. già una volta le avevo detto che non avevo piacere di discutere di cose personali medico-sanitarie, riguardo alla mia e alla sua salute... se mi avete invitato per parlare di me, non credo che interessi a nessuno".

"Voi rappresentate un pezzo di Paese", prosegue la Merlino. "Noi non pensiamo che ci sia una sola verità. Possiamo parlare di politica sanitaria, diritto, costituzione", sottolinea Mattei. "Noi vogliamo mettere in collegamento diverse discipline e alla riunione c'erano moltissime persone vaccinate. E naturalmente anche persone che hanno idee più ortodosse"

Quindi Mattei difende Nunzia Schilirò: "Sapete cos'è una metafora? Questi discorsi vengono decontestualizzati per far passare per pazzi delle persone normali". Infine il giurista sbotta: "Lo sanno tutti che esercito il dubbio critico e che non credo a Babbo Natale. Bassetti viene fatto passare per eroe e Mattei passa per un cattivo maestro, non va bene. C'è bisogno di una fase ricostituente".

