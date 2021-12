Massimo Galli, lo sfogo a Otto e mezzo: "Sono stato preso in un'imboscata, non ci vado più"

10 dicembre 2021 a

"Lei si confronta con i no vax? Lo ha fatto già". Lilli Gruber ha posto questa domanda a Massimo Galli a Otto e mezzo su La7. Probabile che la conduttrice si riferisse ad alcune discussioni che l'infettivologo del Sacco di Milano ha avuto. Tra queste quella con l'attivista no vax Maddalena Loy a Cartabianca su Rai 3. "No, sono stato preso in un'imboscata", ha replicato Galli. Che poi ha continuato: "Io ho imparato all'inizio della mia attività professionale, quando mi toccava cimentarmi con i negazionisti dell'Hiv, che con i negazionisti di qualsiasi tipo non ci si deve confrontare".

In particolare, parlando nello specifico dei confronti in tv, il professore ha detto: "Il problema è che alla fine una parte importante delle persone che ascoltano finirà per considerare che uno vale uno. Poiché così non è, con i no vax non mi voglio confrontare pubblicamente, in nessun caso". Poi ha proseguito: "Se mi ci ritrovo è perché qualcuno mi ci ha messo senza che io abbia avuto il tempo o la possibilità di capire chi avrei trovato davanti a me. In questo tipo di situazioni ho estratto il cartellino giallo, non ci vado più".

Un confronto acceso Galli l'ha avuto per esempio a Cartabianca tre settimane fa con la Loy. Quest'ultima diceva cose del tipo: "Chiediamo che alle famiglie venga data la possibilità di scegliere. Chiunque per motivi religiosi, etici o sanitari ha delle perplessità sui vaccini viene messo nelle condizioni di finire in ghetti". L'infettivologo, che ogni volta smentiva i dati falsi riportati dall'attivista, veniva in continuazione interrotto dalla Loy. Fino poi a sbottare: "Adesso lei sta zitta e mi lascia parlare. Il suo è un comportamento inaccettabile”.

