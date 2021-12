Striscia la notizia, Massimo Galli "infott****o". La clamorosa gaffe al TgR Leonardo, imbarazzo Rai

03 dicembre 2021 a

La clamorosa gaffe Rai su Massimo Galli a TgR Leonardo. E per fortuna che si tratta del "tg scientifico" di viale Mazzini. Il virologo dell'ospedale Sacco di Milano, tra i volti più famosi della tv italiana dell'ultimo anno e mezzo (purtroppo per l'Italia, a causa della pandemia di Covid) viene presentato dalla giornalista Laura De Donato con una definizione sconvolgente.

"L'unica soluzione è che il vaccino arrivi anche nei Paesi più poveri", spiega la mezzobusto, ricordando le parole, testuale, "dell'infottivologo Massimo Galli". Un momento di incertezza tradisce la gaffe della presentatrice, consapevole di averla fatta (e detta) grossa. Ovviamente il lapsus finisce dritto dritto a Striscia la notizia, nella rubrica sulle sviste e gli errori in tv.





"Noi siamo fiduciosi - ironizza il conduttore del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, commentando il servizio con voce fuori campo - che il pacato professor Galli non abbia da ridire su questo imbarazzante lapsus a luci rosse". E via di clip di repertorio dello stesso professore che furioso con una no vax sua "contraltare" a CartaBianca, in studio da Bianca Berlinguer qualche settimana fa, era esploso con un più che eloquente: "Adesso lei sta zitta". Va bene che il Covid sta fregando tutti, italiani, politici e pure molti esperti spiazzati dall'evolversi della pandemia tra vaccini, Green pass, variante Delta, Omicron e mutazioni tra le più disparate, ma forse "infottivologo" era veramente troppo.

