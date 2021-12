Papa Francesco, l'85esimo compleanno venerdì 17 dicembre: numeri, perché qui si scrive la storia

14 dicembre 2021 a

Pochi giorni e Papa Francesco entrerà nella classifica dei dieci papi più longevi della storia. Proprio così, venerdì 17 dicembre il Pontefice compirà 85 anni. Nato nel 1936 in Argentina, il Pontefice vide la luce nel pieno della Década Infame. Un periodo, quello caratterizzato da dittature militari, corruzioni, esclusione dei partiti democratici dal governo e soppressione delle libertà sindacali, che segnarono poi la sua linea pastorale. Ma non solo, perché la sua è un'esistenza che ha vissuto gli autoritarismi degli anni ’30, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda. Ultimo, il coronavirus. Nella sua vita però di vitale importanza è stato il Concilio Vaticano II. Anche se vissuto da lontano, in quanto Bergoglio era all'epoca neolaureato in filosofia e insegnante nei collegi di Santa Fé, quell’eredità è difficile da dimenticare.

Papa Francesco è dunque tra i pontefici più longevi. Prima di lui, in vetta alla classifica, Leone XIII, nato il 2 marzo 1810, assurto al Soglio il 20 febbraio 1878 e morto a 93 anni. Al secondo posto Clemente XII, nato il 7 aprile 1652, diventato pontefice il 12 luglio 1730 e morto quasi 88enne. Poi è la volta di Terzo Clemente X, venuto al mondo il 12 luglio 1590, eletto il 29 aprile 1670 e morto il 22 luglio 1676, dieci giorni dopo aver compiuto 86 anni.

I calcoli si fanno più complicati con Benedetto XVI. Papa Ratzinger è nato il 16 aprile 1927, è stato eletto il 19 aprile del 2005 ed è rimasto in carica fino al 28 febbraio 2013, quando aveva quindi 85 anni e dieci mesi. Volendo calcolare invece anche il periodo da Papa emerito, allora ha superato lo stesso Leone XIII avendo tagliato da quasi otto mesi il traguardo dei 94 anni. Superato invece Pio IX Mastai Ferretti, nato il 13 maggio 1792, diventato Successore di Pietro il 16 giugno 1846 e deceduto tre mesi prima di compiere 86 anni. Segue Innocenzo XII, morto a 85 anni e poco più. Ed ecco che dopo di lui si colloca Papa Francesco.

