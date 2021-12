Papa Francesco, faccia a faccia con questa (famosissima) donna: la riconoscete? Incredibile in Vaticano

15 dicembre 2021 a

Settimana piena di incontri per papa Francesco. Tra le persone che hanno avuto l'opportunità di vederlo in udienza privata ci sono anche Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini. Il momento emozionante è stato ripreso e pubblicato sui social dalla coppia, che ha voluto condividere questa esperienza così importante con i follower. I due hanno espresso tutta la loro soddisfazione per aver avuto l'opportunità di incontrare il Pontefice.

Per quanto riguarda gli abiti scelti, la conduttrice di Mattino Cinque si è presentata all’appuntamento con un delizioso tubino nero, con una vistosa cerniera sulla schiena. L’imprenditore, invece, ha deciso di indossare un sobrio ed elegante abito scuro. “Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione”, ha scritto la conduttrice su Instagram a corredo del video in cui la si vede stringere la mano al Santo Padre.

Anche Bacini ha pubblicato il filmato che riprende il momento e a corredo ha scritto: "Miserando atque eligendo. Un privilegio poter incontrare ancora una volta il Santo Padre in Vaticano”. Come mai la coppia ha avuto la possibilità di incontrare Bergoglio? La risposta è semplice: anche quest'anno la Panicucci sarà al timone del tradizionale Concerto di Natale. L'evento si svolgerà domani all’Auditorium Conciliazione, ma sarà trasmesso in differita il giorno della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, in prima serata su Canale 5. Il Concerto è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e ha il fine di dare sostegno alle attività di Missioni Don Bosco e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

