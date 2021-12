Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli, clamorosa rissa in pubblico: "Ma pensa un po'", "Pizzino da capo gang"

18 dicembre 2021 a

Serrato botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni sui social. Tutto nasce dalla recensione che la giornalista ha scritto su The Ferragnez, la docu-serie sulla vita della fashion blogger e della sua famiglia. Un articolo pieno di critiche, cui la Ferragni ha risposto con un video sarcastico. Nel filmato si legge: "Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009” e lei canticchiando dice "Ma pensa un po'".

Alcun follower allora hanno inviato questo video alla Lucarelli, la quale prontamente ha replicato. La sua prima considerazione riguarda la parola "tutti", secondo lei usata a sproposito visto che c’è anche chi non ha apprezzato. Poi se l'è presa con l'imprenditrice digitale per non aver fatto espressamente il suo nome: "La persona o non la consideri o, se la consideri come sembra, ne scrivi il nome, non fai il pizzino come gli adolescenti e i capi gang”. E infine ha spiegato che "parlare male" di qualcuno significa in questo caso criticare o recensire: "Penso che tutti i personaggi pubblici siano abituati a critiche (magari anche divertenti) e che con una sovraesposizione come quella dei Ferragnez i due dovrebbero prevederne un bel po’. Invece, tutto sommato, restano amatissimi, con un consenso larghissimo, ricoperti d’oro e circondati da affetto e anche da lacchè che temono le loro ire come la xylella nel Salento".

Alla fine la giornalista ha chiosato: "Insomma, cara Chiara, direi ‘stacce’. E soprattutto, ‘tutti stanno amando The Ferragnez’ no. In tantissimi, ma anche noi altri che non temiamo l’accusa di lesa maestà meritiamo super rispetto. Soprattutto perché ne parliamo comunque e, come ben sai, quando se ne parla, si porta super pubblico alla super serie che dovrebbe raccontarvi nella vostra normalità. Ecco, normalità è non piacere a tutti e non usare il ‘tutti’ come il ‘noi’ di Signorini”.

