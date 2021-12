Super green pass, la bomba di Matteo Bassetti: "Ha aiutato, ma...", ciò che pochi ammettono

18 dicembre 2021 a

I numeri su contagi, ricoveri e morti da Covid in Italia non promettono nulla di buono. Solo nelle ultime 24 ore si sono superati i 28mila positivi con ben 123 decessi. Ecco perché Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive al San Martino di Genova, si è detto favorevole a nuove restrizioni e soprattutto all'obbligo vaccinale: "Non possiamo più attendere", ha detto a TgCom24. Poi, parlando del super green pass, ha spiegato: "Ha aiutato ma non ha portato i risultati sperati, sei milioni di non vaccinati sono troppi".

"Bisogna sfruttare le vacanze estive per vaccinare più persone possibile - ha detto l'esperto lanciandosi in una proposta -. In Liguria abbiamo aree già in difficoltà, ma la situazione non è di emergenza. Chi non ha fatto la terza dose, vada a farla, e chi non si è ancora vaccinato capisca che serve farlo". Nel frattempo, secondo Bassetti, sono molto importanti anche i farmaci anti-Covid, che dovrebbero essere resi disponibili subito: "Gli enti regolatori siano al servizio di medici e pazienti, non della burocrazia".

Ciò che spaventa di più al momento è la variante Omicron. A tal proposito l'infettivologo ha chiarito: "Tre dosi sono sufficienti per combattere Omicron, almeno dal punto di vista delle ospedalizzazioni. Questa nuova variante è pericolosa per la sua contagiosità, ma non facciamo allarmismi. Sappiamo che si concentra di più nei bronchi e meno nei polmoni. Più bronchiti (più affrontabili) e meno polmoniti (più pericolose). Non facciamo catastrofismi".

