Che tempo che fa, Roberto Burioni sgancia la bomba: "Quella bugia che circola sui vaccinati"

A Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3, nell'ultima puntata prima di Natale, quella di domenica 19 dicembre, a fare il punto sul Covid ci pensa, come sempre, Roberto Burioni. L'esperto si spende in un analisi della situazione ora che la variante Omicron sta spaventando Italia, Europa e il mondo intero. Già, torna lo spettro delle chiusure, delle restrizioni. E insomma, i no-vax sguazzano in questo mare-magnum di notizie che "sterzano" per dar manforte alle loro tesi.

E proprio da questo parte Burioni, il quale spiega in modo acceso: "C'è una bugia che viene raccontata continuamente, cioè che i vaccinati si infettano e trasmettono il virus quanto i non vaccinati... Non è vero", taglia corto. Dunque, aggiunge che "in questo momento l'incidenza massima del covid nel nostro Paese è nei bambini da 0 a 9 anni, che sono non vaccinati, frequentano la scuola e in questo momento sostanzialmente in Italia, Covid è un'infezione pediatrica".

Sul vaccino ai più piccoli, Burioni risponde con i fatti, rimarcando: "Ho una figlia di dieci anni a cui voglio molto bene. E proprio perché le voglio molto bene, l'ho già vaccinata". E ancora, sul tema: "Sappiamo per altro con una ragionevole certezza, che il problema dei covid nei bambini è una malattia che si chiama malattia infiammatoria multisistemica, che insorge circa 1 caso su 3200 un mese dopo che il bambino è guarito dal Covid", conclude Roberto Burioni.

