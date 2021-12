Charlene di Monaco, "potrebbe accadere tra pochi giorni". Intervista-choc, una pazzesca verità: chi vuota il sacco

21 dicembre 2021 a

Altro giro, altre indiscrezioni clamorose su Charlene di Monaco, da tempo ricoverata in una clinica svizzera, dove è stata trasferita pochissimi giorni dopo il suo ritorno al Principato, dopo i lunghi mesi trascorsi in Sudafrica e tutt'ora avvolti da una coltre di mistero: ha rischiato di morire? Cosa le è accaduto? Davvero dietro all'ultimo ricovero gioca un ruolo un intervento di chirurgia plastica finito male? Oppure si tratta di un tumore, così come sostengono alcune fonti sotto anonimato da Palazzo Grimaldi? Come detto, le domande ad ora non hanno risposte.

Ora, come detto, ci sono delle novità: Charlene Wittstock, 43 anni, potrebbe presto tornare dai suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella. La notizia viene rilanciata da Stéphane Bern, esperto di reali e Palazzo Grimaldi nel dettaglio, che dice la sua in un'intervista al settimanale francese Gala.

Dopo aver premesso che Charlene avrebbe trascorso un anno molto difficile a causa dei problemi di salute - "Come chiunque altro nelle sue condizioni, anche lei ha bisogno di riprendersi in un luogo tranquillo e protetto" - Bern aggiunge di essere ottimista. Tanto che, spiega, la famiglia reale "spera che possa tornare presto a Monaco", anche perché i suoi figli "sentono molto la sua mancanza". Anche per Alberto, spiega, non è stato un anno facile: "Le preoccupazioni per la salute di sua moglie, il dolore per la sofferenza dei figli, la fatica dei doveri istituzionali, le voci su un presunta crisi... Alberto ha affrontato tutto questo da solo". La notizia, però, è che Charlene potrebbe tornare a casa: quando? La speranza è che sia nei prossimi giorni del nuovo anno: per Natale, infatti, non ci sarebbero margini, notizia che ha trovato conferme a più latitudini.

