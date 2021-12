CartaBianca, Bruno Vespa e lo schiaffo a Mario Draghi: "Tampone ai vaccinati?", se lo dice anche lui...

22 dicembre 2021 a

a

a

Se lo dice anche Bruno Vespa... Siamo a CartaBianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, siamo all'utima puntata prima dello stop per le feste di Natale e di Capodanno.

E proprio di queste feste si parla: come saranno? Cosa potremo fare? Come è noto, anche l'Italia ora sta facendo in conti con una brutale ultima ondata del Covid, forse spinto dalla variante Omicron: ieri, martedì 21 dicembre, sono stati registrati 31mila contagi, picco dell'anno, e 153 morti, il tutto mentre continua a crescere la pressione sul sistema sanitario nazionale.

La canzoncina per cui è stato massacrato? "Ascoltate il testo...": Matteo Bassetti si difende così, che imbarazzo

Ed in questo contesto il governo domani sarà chiamato a decidere sul nuovo pacchetto di provvedimenti: si parla di estensioni dell'obbligo vaccinale, reintroduzione della mascherina all'aperto anche in zona bianca e anche di tamponi obbligatori anche per i vaccinati per accedere ai grandi eventi.

Ed è proprio su quest'ultimo punto relativo ai tamponi che anche Bruno Vespa ha qualcosa da eccepire. Già, in molti hanno fatto notare come la misura che il governo di Mario Draghi sembra intenzionato ad adottare potrebbe nuocere alla campagna vaccinale, poiché andrebbe a minare la fiducia nel siero. E mister Porta a Porta, interpellato da Bianca Berlinguer, lo spiega senza giri di parole: "Sarei durissimo sull’obbligo vaccinale per le categorie ma eviterei ragionevolmente le chiusure delle attività. Il tampone ai vaccinati è un boomerang", conclude. E come detto in premessa, se lo dice anche Bruno Vespa...

L'anziano che si crede uccellino, con chi si presenta Mauro Corona: lo sconcerto di Bianca Berlinguer, gelo in Rai | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.