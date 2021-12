Alessandra Mussolini, incubo Covid: "Se potessi mi farei delle flebo di vaccino"

22 dicembre 2021 a

a

a

"Sono a favore dei vaccini, chi più ne ha, più ne metta". Alessandra Mussolini ha parlato della situazione Covid oggi in Italia e si è detta più che favorevole all'immunizzazione. Anzi, ha aggiunto: "Se potessi, mi farei delle flebo di vaccino ogni giorno perché devo ancora capire se praticamente noi non dobbiamo far abbassare gli anticorpi ogni tre mesi". Secondo la showgirl ed ex parlamentare, l'Italia si starebbe comportando bene tranne che per un punto: "Si fanno ancora pochi tamponi".

"Baracconate", "Parli tu con i capelli ammosciati". È ancora lite tra la Lucarelli e la Mussolini: in studio vola di tutto

Sull'aumento della credibilità dell'Italia nell'ultimo periodo, la Mussolini ha detto: "Non abbiamo mai perso credibilità, almeno questa è la mia opinione. Se poi c’è stato un atteggiamento di sospetto nei confronti del nostro Paese, ritengo che siamo sempre stati al top in generale, perché i problemi delle altre nazioni poco si sanno, ma sicuramente sono peggiori dei nostri. L’Italia, anche per come sta gestendo la pandemia, oggi può considerarsi completamente ineccepibile".

"Basta, me ne vado". La Mussolini sconvolge Ballando: gelo in studio, con la Lucarelli finisce così

Parlando della sua passione per il cinema, poi, l'ex parlamentare ha rivelato quali sono gli attori con cui le piacerebbe recitare: "Mi piace molto come recita Germano, i volti nuovi, così come apprezzo tantissimo Pierfrancesco Favino. E’ stato molto bravo a interpretare il ruolo di Craxi nel film 'Hammamet'. Mi sono piaciuti molto pure gli attori impegnati in 'Smetto quando voglio'". Per quanto riguarda i registi, invece, ha detto: "A me piace molto Ferzan Ozpetek, che tra l’altro ho anche conosciuto quando con mia zia Sofia facemmo un film. E’ bravissimo. E’ uno di quegli incontri che difficilmente si dimenticano".

"Non ci sono le condizioni". Terremoto in Rai: la Mussolini lascia "Ballando" dopo la vergogna di Selvaggia Lucarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.