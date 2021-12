Alessandro Di Battista, vaccinato con tre dosi e positivo: la foto che scatena i complottisti

24 dicembre 2021 a

Alessandro Di Battista e la moglie Sahra sono risultati positivi al Covid. “Io ho fatto anche la terza dose”, ha precisato l’ex punto di riferimento del Movimento 5 Stelle sul suo profilo di Instagram, dove ha accompagnato il messaggio con una foto della famiglia. “Io che scrivo un articolo - si legge - Sahra che fa le traduzioni, Andrea che disegna un T-Rex e Filippetto da Pescara, meglio noto come Attila, che fa finta di essere calmo”.

“Questo il nostro Natale un po’ particolare”, ha chiosato Di Battista, che nello scatto appare con la mascherina, così come la moglie, essendo entrambi positivi e in attesa di negativizzarsi. Tra l’altro l’ex esponente dei 5 Stelle ne ha approfittato anche per fare un po’ di pubblicità al lavoro della moglie: “A proposito - ha scritto nel post pubblicato su Instagram - se siete interessati a traduzioni italiano-francese e a classi di conversazione anche online contattatela”.

Non è chiaro se Di Battista e la compagna siano sintomatici o meno, ma non si direbbe dalla foto e dal messaggio scritto via social. Inoltre non sono passati inosservati diversi commenti lasciati dagli utenti sotto al post di Di Battista: tra i tanti messaggi di auguri e di pronta guarigione, c’è anche chi polemizza per l’efficacia ridotta del vaccino, almeno per quanto concerne il contagio.

