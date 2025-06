Selvaggia Lucarelli, è lite con David Parenzo: "Manca intelligenza", "Analfabetismo":

Volano stracci tra David Parenzo e Selvaggia Lucarelli. Al centro uno scontro precedente, quello andato in scena a PiazzaPulita tra Parenzo e Corrado Formigli. Ecco allora che sulla polemica ha voluto dire la sua anche la Lucarelli. "Non so se è peggio il mesto tentativo di insegnare a chi è stato a Gaza come ci si muove a Gaza senza essere mai stato a Gaza o quello di recuperare dicendo 'e allora perché nessuno ha visto i tunnel?'. Cioè, si stupisce perché a Gaza non ci sono visite guidate nelle gallerie militari. Ero pronta a questa mancanza di empatia, ma qui manca pure l’intelligenza". Il riferimento è ovviamente alle parole di Parenzo che - su Twitter - non ha atteso prima di replicare.

Già dal titolo del post si intuisce una qualche contrarietà. "Ballando con… Hamas". E, rivolgendosi alla "collega Bob Woodward (l'autore dello scoop sul caso Watergate, ndr), alias Selvaggia Lucarelli" e alla "regina del 'Pandoro-gate' e di altri memorabili scoop che hanno cambiato i destini del Paese", Parenzo accusa Lucarelli di aver scritto "castronerie" e di non capire "una paletta" della questione. "Faccio un breve memorandum per aiutare a contrastare l'analfabetismo di ritorno", ha proseguito Parenzo, che nel suo post ha spiegato come fosse possibile entrare a Gaza da quando Hamas prese il controllo dell'enclave nel 2005.