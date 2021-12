Veronica Gentili in posa sexy, minigonna e stivali alti: le foto che scatenano i telespettatori

26 dicembre 2021 a

Nel giorno di Natale arrivano anche gli auguri di Veronica Gentili. La bellissima conduttrice di Controcorrente, il programma in onda su Rete 4, ha voluto lasciare un messaggio con tanto di foto ai tantissimi ammiratori. "Buon Natale amici miei. Che ognuno abbia un motivo per sorridere", si legge su Instagram come didascalia alle tre foto da lei pubblicate che la vedono in pose sensuali davanti all'albero di Natale.

La Gentili, questa volta, abbandona il look elegante della tv e ne indossa uno più casual: minigonna, stivali alti e t-shirt sbarazzina. Tanti i commenti arrivati sotto al post. Da "Buon Natale sei proprio fantastica complimenti", fino a "Tanti auguri di un sereno e buon Natale a Lei e famiglia! Infine Le faccio i miei migliori complimenti per la Sua splendida bellezza !! e Le auguro una buona serata".

Insomma, tutti pazzi per la Gentili. E non è un caso se i suoi talk politici hanno sempre riscontrato grande successo. Anche Controcorrente, che vede spesso e volentieri i personaggi del momento scontrarsi e dire la sua su politica, Covid e i temi di attualità. "Mi danno dei tempi tecnici, il segreto è costruire la puntata. Lascio liberi i miei interlocutori di darmi suggestioni, ma non di farmi uscire di strada. L’importante è che io mantenga la mia posizione in modo chiaro, con garbo ma deciso", aveva detto commentando il segreto dell'ennesimo trionfo.

