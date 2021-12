Selvaggia Lucarelli, "l'empatia di Figliuolo": sfregio agli italiani, cosa scappa di bocca al commissario

27 dicembre 2021 a

"L’empatia del generale Figliuolo nei confronti degli italiani abbandonati a casa e fuori dalle farmacie, vista l’incapacità del paese (e la sua) di gestire l’emergenza". Così Selvaggia Lucarelli commenta il video, diventatao virale sui social network, del generale incaricato di gestire l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, sulle lunghe file e sui disagi che si stanno registrando in Italia per effettuare i tamponi. "Bisogna avere molta pazienza, molto spesso i cittadini fanno le file al Black Friday e per andare a prendere il capo griffato. È giusta la critica ed è giusto lamentarsi, noi vorremmo tutti vivere in un Paese perfetto, ma c'è gente che da due anni tira tutti i giorni e se si è preso un po' di pausa anche il commissario se ne fa una ragione. Noi ci stiamo organizzando e abbiamo messo in campo risorse della Difesa. Non è la panacea di tutti i mali ma un concorso in più alle Asl” la risposta del generale che ha lasciato stupiti in molti.

Il generale si trovava in visita a Torino all'hub vaccinale dedicato ai bambini in compagnia del presidente della Regione Piemonte Cirio. E così il generale Francesco Figliuolo ha risposto in merito alle critiche relative sul caos tamponi scoppiato sotto Natale, creando molte polemiche per le sue parole.

Inoltre il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, durante la sua visita in Piemonte, ha anche aggiunto: "Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati. Si sta studiando cosa mettere in campo". Ma su questo commento non c'è stata nessuna critica via social.

