Selvaggia Lucarelli dà dell'incapace al generale Figliuolo: "Se non la sai gestire, togli la mimetica"

Quando si parla di coronavirus, Selvaggia Lucarelli si scatena. La giornalista da giorni non fa che scagliarsi contro il generale Figliuolo e il governo. Il motivo? Prima la fila per i tamponi, poi la quarantena. L'ultimo tweet riguarda i milanesi. Condividendo un articolo che parla di 75mila residenti nel capoluogo lombardo in quarantena, la Lucarelli scrive: "A Milano le persone (ipoteticamente) in quarantena saranno almeno 2/3 volte tanto. Semplicemente, molte non sono mai state contattate da Ats, nè sono riuscite ad autodenunciarsi. O hanno rinunciato. Chi ha buonsenso fa la quarantena fai da te, gli altri sono in giro".

Proprio sulla quarantena si riunirà nella giornata di mercoledì 29 dicembre il Comitato tecnico scientifico. Al momento l'ipotesi più gettonata è che si elimini la quarantena per chi ha già ricevuto la dose booster e che si riduca (a 4 o 5 giorni) la quarantena per chi ha due dosi di vaccino. In questo modo si eviterebbero danni all'economia e ai servizi essenziali, anche se la Lucarelli non ne è convinta.

Critiche poi all'ultimo siero approvato dall'Ema e dall'Aifa: "Un vaccino che si chiama Novavax dovrebbe convincere gli scettici a vaccinarsi. Ok". Il riferimento con ogni probabilità è al nome del vaccino, che pare un richiamo i No vax. Infine la stoccata al generale Figliuolo, nonché commissario per l'emergenza, a cui la Lucarelli dedica l'ennesimo affondo: "Figliuolo, sei alle prese con la tua prima emergenza e il tuo ruolo è la gestione delle emergenze. Se non l’hai capito, l’impossibilità di fare tamponi per centinaia di migliaia di italiani è un’emergenza. Se non la sai gestire togli almeno la mimetica".

