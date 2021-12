Selvaggia Lucarelli, incubo-Covid e Natale di psicosi: cosa spunta sul tavolo. A cosa ci ha ridotto il virus

25 dicembre 2021 a

Eccoci al giorno di Natale, oggi, 25 dicembre. Un Natale ancora clamorosamente funestato e minacciato dal Covid. Già, chi se lo sarebbe immaginato lo scorso anno, ma anche soltanto pochi giorni fa. E invece, pur con una situazione ospedaliera molto migliore rispetto a 12 mesi fa e pur con molte vittime in meno (ma comunque, tragicamente, tantissime) siamo ancora in piena pandemia, al record di contagi che giorno dopo giorno viene ritoccato al rialzo.

E insomma, è panico-Covid. Le code chilometriche fuori dalle farmacie per un tampone, con le persone nella morsa del freddo pur di provare la propria negatività in vista della riunione con i parenti, sta lì a dimostrarlo.

E una testimonianza in tal senso, la testimonianza di un Natale diverso, arriva anche da Selvaggia Lucarelli, direttamente sui suoi profili social. Lei ha scelto per un test di auto-diagnosi, ottima soluzione per evitare le code chilometriche. E il test ha dato esito negativo, per fortuna. E Selvaggia Lucarelli lo mostra, con ironia, su Twitter: "Mise en place Natale 2021. Auguri". Ed ecco che sul tavolo apparecchiato per Natale spunta il Covid-test. Negativo.

