L'aria che tira, Donzelli asfalta Malpezzi: "Draghi ha mentito all'Italia. E lei pure". Dalla piddina un silenzio di tomba

Giovanni Donzelli è intervenuto a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Francesco Magnani durante questi giorni di festa. L’esponente di Fratelli d’Italia ha commentato l’attuale situazione epidemiologica dell’Italia, sottolineando quelli che a suo dire sono stati gli errori commessi dal governo presieduto da Mario Draghi. “Grazie al vaccino si sta evitando una ecatombe, perché con questi numeri di contagi sarebbe stata una tragedia - ha dichiarato Donzelli - ma il vaccino non ha evitato il contagio e puntare sul Green Pass come unica arma è stato un disastro”.

Da qui è partita la critica all’esecutivo: “Il contagio è così esploso perché si è puntato solo sul Green Pass, oggi c’è la conseguenza che si rischia di bloccare l’Italia, quindi non si può consentire la quarantena a tutti i contagiati. Paghiamo l’incapacità del governo di fare la strategia giusta. Draghi lo scorso 22 luglio ha mentito all’Italia sul Green Pass, ora può ammettere di aver sbagliato e chiedere scusa?”.

In risposta è arrivato l’intervento della piddina Simona Malpezzi: “Sono molto preoccupata quando Donzelli dice che il governo mente agli italiani. L’80% di chi è in ospedale a causa del Covid non è vaccinato, quindi le vaccinazioni servono per non intasare gli ospedali e le terapie intensive”. Donzelli ha scosso la testa: “Sta mentendo anche lei, continuate a mentire”. “C’è la scienza collegata in studio - ha replicato la Malpezzi - penso che questo sia il punto fermo da mettere, altrimenti facciamo passare un messaggio sbagliato, caro Donzelli”.

