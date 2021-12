Cristina D'Avena? "Sempre lo stesso ce***": la tizia la insulta, la cantante la umilia. Risposta spettacolare, si scatena il caos

29 dicembre 2021 a

Ancora uno scatto sexy, per Cristina D'Avena, che come è noto ormai da tempo ci ha preso un poco gusto. Maliziosa, sbarazzina e bellissima, la mitica voce dei cartoni animati per bambini ha iniziato a mostrarsi un poco svestita, generosa, abbondante. E l'ultimo scatto, quello che potete vedere qui in calce, come molti dei suoi ultimi scatti ha subito fatto incetta di like, cuoricini e commenti estatici.

Eppure, c'è chi dissente. Già, perché poteva forse mancare la hater di turno? Risposta scontata: no, assolutamente no, ovviamente no. E così ecco che la malcapitata, tra i vari commenti alla foto, scrive: "Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss!". Un concetto che non ha bisogno di particolari traduzioni.

Bene, in questo caso Cristina D'Avena però ha risposto al fuoco: "De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza", ha scritto aggiungendo un cuoricino e la emoticon di una faccina emozionata. Insomma, ko tecnico per la hater. Che però ha voluto rincarare la dose, citando un tweet in cui un utente accusava la cantante di "usare ogni occasione possibile pe uscire le te***". Dunque la malcapitata ha aggiunto: "Ops... qui però non ti chiamano cesso, vero Cristì? Quindi fingiamo di non aver letto. A quest'ultimo delirio, Cristina D'Avena non ha ribattuto. A pensarci altri utenti, che hanno travolto di critiche la hater. Doppio ko tecnico, insomma.

