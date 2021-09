Cristina D'Avena, il bikini è troppo stretto: foto incendiaria e forme esagerate, delirio in mare

15 settembre 2021 a

Una "nuova" Cristina D'Avena. Già, non è più soltanto la mitica interprete delle sigle dei cartoni animati, la voce che ha fatto sognare diverse generazioni di bambini. Da qualche tempo, infatti, la D'Avena ha "scoperto" la sua vena ultra-sexy, la sua voglia di stupire ed ammaliare. Già, perché è bellissima e prorompente.

Cristina D'Avena, bikini in mare aperto. Bicchiere in mano in barca: fuori controllo totale | Video

E quest'ultima fotografia pubblicata su Instagram lo dimostra senza alcun margine di dubbio. Eccola in mare, al timone di una barca, cappellone bianco, occhiali da sole e sorrisone. Ma soprattutto eccola fasciata in un bikini verde acqua che non lascia spazio all'immaginazione: strepitosa. A corredo dell'immagine, la D'Avena ha scritto: "Ultimi giorni di relax... Sto arrivando da voi!". Dunque, ricorda i suoi prossimi appuntamenti. Tant'è, Cristina D'Avena è irresistibile.

​​​​​​​https://www.instagram.com/p/CThtW6yMgBK/

