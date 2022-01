Silvio Berlusconi e Marta Fascina beccati così: la foto nel giorno del compleanno della deputata

10 gennaio 2022 a

Un augurio social quello di Silvio Berlusconi a Marta Fascina. La compagna del leader di Forza Italia compie 32 anni e lui le dedica un sintetico post su Instagram con tanto di foto. "Buon compleanno, Marta", si legge mentre nello scatto i due si guardano sorridenti. L'ex premier e la deputata azzurra fanno coppia fissa dal 2020, quando i due erano stati fotografati insieme in Svizzera. Lei, nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, è stata eletta alla Camera dei Deputati nel 2018.

Prima ancora la Fascina si è laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma e ha lavorato nell'ufficio stampa del Milan. Proprio Adriano Galliani avrebbe portato la 32enne a conoscere il Cavaliere. Intanto Berlusconi si appresta a scendere in campo. Anche se non ancora ufficializzata, la sua candidatura per il Quirinale sembra già scontata.

A sostenerlo, come ribadito, gli alleati di centrodestra. Ma non solo. Oltre a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, c'è chi si dice convinto che anche alcuni grillini possano concedere a Berlusconi il loro voto. Non a caso il numero uno di Forza Italia ha speso buone parole per il reddito di cittadinanza, criticato invece da Lega e Fratelli d'Italia.

