Omicron, la bordata di Matteo Bassetti: "Chi hanno colpito senza logica", il governo ha perso la testa

10 gennaio 2022 a

a

a

"E' un errore ed è difficile da digerire per chi è vaccinato": Matteo Bassetti ha parlato in questi termini della decisione di limitare la capienza degli stadi a 5mila spettatori. Ai microfoni di Radio Anch'io sport, l'infettivologo del San Martino di Genova è stato molto netto: "L'impressione è che si voglia colpire il calcio senza una logica, come accaduto già per discoteche e luoghi di divertimento".

"Immunità di gregge?". Perché è quasi impossibile: l'amara verità di Giuseppe Remuzzi sul futuro del virus

Secondo l'esperto la misura sarebbe inutile perché "gli stadi, se si seguono le regole, sono luoghi sicuri". Poi torna ad attaccare il governo: "Mi sembra un atteggiamento cervellotico della gestione di questa fase della pandemia. La verità è che purtroppo Omicron, meno aggressiva, non ha soppiantato la Delta. La pancia è andata a prevaricare la testa". Le restrizioni più rigide andrebbero riservate solo ai non vaccinati, per cui "la situazione è emergenziale", visto che in caso di infezione è probabile che stiano molto male.

"Deltracron, un errore di laboratorio": Bassetti, una sconvolgente teoria sulla variante che terrorizza il mondo

Parlando dei due casi più estremi, Germania con stadi chiusi ormai da settimane e Inghilterra con stadi pieni, Bassetti ha detto: "Gli inglesi hanno scelto una strategia da sempre molto più pragmatica, anche perché se tu gli vieti di fare una cosa per più di due settimane alla terza ti fanno una rivoluzione. Noi e i tedeschi siamo molto diversi". Poi, però, ha spiegato di sentirsi più vicino agli inglesi che ai tedeschi. L'Italia invece ha rappresentato una via di mezzo "fino a qualche giorno fa, quando poi la pancia è andata a prevaricare la testa. La situazione vera è questa". Cosa si sarebbe dovuto fare allora? "Io sarei rimasto dove eravamo con la riduzione del pubblico al 50-35%, una misura più che mai adeguata", ha chiosato Bassetti.

"Quando e come torneremo alla vita": Matteo Bassetti, l'ultima inquietante profezia sul futuro della pandemia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.