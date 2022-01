Otto e Mezzo, Travaglio attacca: "Un vaccino così non si è mai visto". Antonella Viola lo demolisce: ko tecnico con una frase

11 gennaio 2022 a

a

a

Marco Travaglio solleva dei dubbi sull'efficacia dei vaccini anti Covid ma Antonella Viola lo mette subito a tacere. La virologa, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 10 gennaio, spiega che "quando si dice che la vaccinazione protegge all'88 percento significa che c'è una percentuale di persone che non sarà protetta e quindi queste persone possono sviluppare la malattia". In medicina, prosegue la Viola, "non esiste la protezione al cento per cento. Nessun farmaco o vaccino è efficace al 100 per cento".

"Roba da Corea del Nord. Per tutto il giorno, il suo ufficio stampa...". Travaglio asfalta Draghi: un retroscena inquietante | Video

A questo punto il direttore del Fatto quotidiano la interrompe: "Sì ma vaccini che durano 3-4 mesi non si erano mai visti". E Antonella Viola ribatte: "Non è il vaccino che è un fake, che non funziona, ma è il virus che è nuovo". E puntualizza che "per molti vaccini noi abbiamo bisogno di tre dosi per avere una immunità che dura nel tempo". Vedremo quindi se basteranno tre dosi o ne serviranno altre.

"Un gesto di arroganza". Sallusti ad alzo zero contro Draghi: ciò che un premier non può permettersi

Inoltre, conclude la virologa, "abbiamo a che fare con un virus che continua a cambiare e che, come abbiamo visto con la variante Omicron, mette in crisi la vaccinazione". Infine, "va ricordato che non è un'influenza. È vero che Omicron sembra meno aggressiva della Delta ma può dare una malattia molto severa e causare decessi. Quindi bisogna prestare attenzione, anche chi è vaccinato deve stare attento, soprattutto i più anziani e fragili che possono andare incontro a una malattia grave".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.