Marco Travaglio, crollo nervoso al Fatto: la prima pagina su Berlusconi al Quirinale

Marco Travaglio sta per avere una crisi di nervi. Silvio Berlusconi è il suo incubo dal 1993 e ora Travaglio rischia pure di trovarselo presidente della Repubblica. La prima pagina del Fatto quotidiano di oggi 15 gennaio dimostra tutta la rabbia del direttore. Il suo editoriale titolato "Quelli che figuriamoci" è ansiogeno: "I tromboni dei giornaloni, quelli che la sanno sempre lunga, ridacchiavano: figuriamoci se B. sarà candidato al Colle, è solo una boutade per poi ritirarsi e fare il kingmaker di Draghi". Ma è da 29 anni che poi il "figuriamoci se" si avvera.

Ricorda Travaglio: "Nel 1993 il refrain era 'figuriamoci se entra in politica': ci entrò". Nel '94 "'figuriamoci se vince le elezioni': le vinse; 'figuriamoci se va al governo senza vendere le tv': ci andò e se le tenne". E ancora: "Nel 2001 'figuriamoci se rivince': rivinse"; idem nel 2008, "rivinse per la terza volta. Nel 2009 'figuriamoci se sopravvive a Noemi, D'Addario&C': sopravvisse. Nel 2011 'figuriamoci se la fa franca pure su Ruby': la fece franca; 'figuriamoci se, caduto il suo terzo governo, resta': restò". Nel 2018-20 "era politicamente morto", "pure di salute non se la passava bene, stando ai continui ricoveri e ai certificati medici esibiti per rinviare i processi, acquattato in Provenza con la scusa del virus. 'Figuriamoci se torna': a febbraio tornò". Infine, "'figuriamoci se il centrodestra lo candida al Colle': ieri l'ha candidato".

Il problema, conclude Travaglio è che "la sua forza è da sempre la debolezza, anzi la nullità altrui: mentre tutti dicono 'figuriamoci se lo fa', lui lo fa. Perciò è sempre due o tre passi avanti", è costretto ad ammettere il direttore. "Ora, mentre tutti fingono di non volere il Quirinale, lui fa campagna elettorale (e acquisti) per agguantarlo. È difficile che ci riesca. A meno che qualche genio non cominci a dire: 'Figuriamoci se diventa presidente della Repubblica'".

