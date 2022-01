Vauro, "pronto Tarantini". Berlusconi, donne e sesso al Quirinale: lo ha disegnato davvero

15 gennaio 2022 a

a

a

Al Fatto quotidiano non credono ai loro occhi e alle loro orecchie: Silvio Berlusconi è davvero il candidato del centrodestra al Quirinale. O meglio: gli alleati gli hanno chiesto di sciogliere la riserva e a questo punto tocca al Cav a decidere. E se riuscirà a trovare i numeri, grazie alla "Operazione scoiattolo", allora l'incubo per Marco Travaglio e compagni potrebbe clamorosamente diventare realtà.

Video su questo argomento "Cav al Quirinale, fantascienza". Sapete chi è quest'uomo? Per lui il Covid non esiste | Video

Così in redazione preparano le armi, pardon il fango. Oltre alla prima pagina che esprime nel virgolettato "Figura adatta" lo sconcerto degli anti-Cav di professione, accompagnato dal un mosaico con le foto d'archivio più "compromettenti" del leader di Forza Italia (Apicella, gli occhiali da sole, la bandana, le corna, il caschetto da operaio e il dito medio alzato), non poteva mancare il colpo di grazia di Vauro.





Berlusconi, il Quirinale e Tarantini: la vignetta di Vauro sul Fatto quotidiano

"Dove sarà nei giorni del voto per il Colle". Travaglio se la ride, tegola giudiziaria: Berlusoni, altra drammatica "coincidenza"

Il vignettista si esibisce nel suo grande classico: Cav e sesso, sesso e Cav, già in versione presidenziale. "Una donna al Quirinale", premette Vauro, per poi disegnare Berlusconi intento a telefonare a Gian Piero Tarantini, l'imprenditore barese a processo per il caso escort a Palazzo Grazioli. "Una? Portamene una ventina!", reclama Berlusconi in vestaglia. Preparatevi: con Sivio al Colle mezza Italia (mezza magistratura compresa) è pronta a portare indietro le pagine del calendario di una decina d'anni.

"Senza moglie, a fianco della starlette". Travaglio, la foto: insinuazione piccante su Draghi | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.