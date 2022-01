Maurizio Gasparri, "figlio di putt***. Tuo padre...": il senatore scatenato, con chi se la prende

17 gennaio 2022 a

Maurizio Gasparri non le manda a dire. E a chi lo attacca o insulta sui social il senatore azzurro risponde sempre senza mezzi termini. Le sue repliche sono così schiette e dirette che l'account di "Non Leggerlo" ha messo insieme i suoi tweet più "intensi". "Tuo padre tra mille non lo troverai, colpa del mestiere di mamma tua" oppure "Mamma invece fa il lavoro più antico?", entrambe le risposte risalenti al 6 gennaio. Ma nella selezione si va anche più indietro nel tempo.

Gli hater, insomma, non vanno proprio giù al senatore di Forza Italia. La selezione dei suoi tweet è diventata anche oggetto di un editoriale di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Il giornalista, imperterrito nella sua campagna contro Berlusconi al Colle, ha scritto: "Non sappiamo se B. diventerà presidente della Repubblica, ma nel caso sappiamo per certo chi sarà il suo responsabile della comunicazione".

Parlando della candidatura del Cav al Quirinale, Gasparri già in tempi non sospetti diceva: "Il centrodestra sta dicendo da mesi che è il blocco più importante, anche se non autosufficiente, con 450 voti, e che quindi ha il diritto di esprimere una propria candidatura. Molti di noi pensano che la più autorevole sia quella di Silvio Berlusconi".

