Striscia la Notizia, crollo nei sondaggi del M5s: l'ex premier Conte disperato

A Striscia la Notizia, in onda tutte le sera su Canale 5, prendono in giro l'ex premier Giuseppe Conte dopo la notizia dei sondaggi che danno in discesa il Movimento da quando l'avvocato de popolo ne è alla guida. Ecco allora Dario Ballantini, l'imitatore di Conte, andare in giro in piazza Montecitorio a chiedere il perché di questa debacle. Ed ecco Alfredo Mantovano, Paola Nugnes, Alberto Airola, Danilo Toninelli e Maurizio Gasparri.

I rapporti con Grillo si inaspriscono. ma per fortuna fa sapere Striscia, Conte ha sempre le sue "bimbe". Infatti secondo i dati rilevati di recente da Monitor Italia, sondaggio settimanale di Dire-Tecnè, il Movimento 5 Stelle è ormai sceso sotto la soglia del 15%. Guarda caso, quegli 0,8 punti sono finiti in tasca del Pd, che con un + 0,8% hanno raggiunto il 21,7%, confermandosi primo partito. Un vero e proprio disastro, per i grillini.

Ospite de L'aria che tira il vero Giuseppe Conte aveva parlato dei sondaggi negativi: "Stiamo innovando il Movimento. Ma ai cittadini non arriva la comunicazione di quanto stiamo facendo". E per un partito il cui fondatore è stato uno che ha puntato tutto sulla comunicazione non è proprio il massimo.

