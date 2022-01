Vaccino, la malata oncologica: "La mia terapia sperimentale. Ma in ospedale...", cosa è costretta a subire

18 gennaio 2022 a

a

a

Myrta Merlino ha portato ai telespettatori di La7 una testimonianza molto importante, quella di Claudia Baiocco che, avendo un cancro al quarto stadio, è giustamente indignata contro chi è indagato perché accusato di falsificare i green pass, buttando via le dosi di vaccino anziché somministrarle. Nella puntata di oggi, martedì 18 gennaio, de L’aria che tira, la malata oncologica ha raccontato la sua esperienza.

Dieci minuti di insulti a Berlusconi? Mannheimer demolisce Barbacetto: "Ecco quanto guadagna grazie a te"

“Ho fiducia nella scienza - ha esordito - perché grazie a un farmaco da due anni e mezzo vivo e anche abbastanza bene. Sto facendo parte di un gruppo sperimentale, prendo ogni giorno una pillola, comodamente da casa mia, e faccio una tac di controllo ogni tre mesi. Io non guarirò - ha dichiarato facendo calare il gelo in studio - quindi dovrò sempre essere sottoposta a una terapia e non so quanto sarà lunga la mia vita. Gli oncologi non possono fare previsioni, posso durare due giorni, due mesi, due anni, se non venti perché la scienza ha fatto dei grossi progressi”.

“Proprio per questo - ha aggiunto - ho deciso di far parte della terapia sperimentale, almeno spero di contribuire e fare del bene agli altri, cosa che non fanno questi signori che buttano le dosi di vaccino”. A riguardo la signora è giustamente arrabbiata: “Fanno finta di essere vaccinati e vengono in contatto con noi malati oncologici”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.