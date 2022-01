Cartabianca, Mauro Corona e Papa Francesco: "Io, lui e un bicchiere di vino". Vaticano, un doloroso silenzio

19 gennaio 2022 a

Ospite fisso di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai tre, Mauro Corona, nella puntata andata in onda ieri sera 18 gennaio, ha parlato di Papa Francesco, di fantasmi e di Quirinale. "Mi piacerebbe parlare con Papa Francesco", ha ammesso lo scrittore, "magari bevendo un bicchiere di vino insieme". E ancora, ha detto Corona: "Vorrei che il Papa dicesse una messa per ricordare la tragedia del Vajont. Mi piacerebbe che un pensiero a quel disastro lo avesse anche il nuovo presidente della Repubblica".

E, a proposito di presidente, come andranno le elezioni per il Colle? Chi vorrebbe Corona al posto dell'attuale presidente della Repubblica? Secondo lo scrittore "non tutti vogliono arrivare a un accordo. Io non voglio più dire chi preferirei, sinceramente mi piacerebbe ancora Sergio Mattarella. Alla fine comunque dovranno darci un presidente della Repubblica, altrimenti saremo allo sbando."

Ma non finisce qui. Perché Mauro Corona ha anche commentato una recente notizia dalla Gran Bretagna che riguarda il cantante Robbie Williams. "Ha venduto la sua villa perché infestata dai fantasmi?", ha concluso lo scrittore, "io ci abiterei volentieri in una casa infestata" dagli spettri. "Non avrei nessun problema a sentire le voci e vedere le ombre".

