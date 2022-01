Striscia la notizia, Cartabianca a luci rosse. Mauro Corona: "Tre volte al giorno", la Berlinguer... sbianca

11 gennaio 2022 a

a

a

A pochi minuti dalla diretta di Cartabianca su Rai3, Antonio Ricci colpisce Bianca Berlinguer e Mauro Corona. A Striscia la notizia su Canale 5 va in onda la rubrica Fatti e rifatti, che prende di mira l'apprezzata giornalista ed ex direttrice di Rai3. E non si può prescindere dalle schermaglie ironiche tra lei e il suo opinionista.

"Basta, ti caccio fuori: tu non decidi niente". Bianca Berlinguer massacra Luca Telese: su Rai 3 si scatena il caos

Dopo il grande gelo degli insulti in diretta, che portarono all'estromissione di Corona dal talk per una intera stagione, ora la rottura è rientrata e "Bianchina" può finalmente tornare ad arrossire per l'imbarazzo. "Amare troppo diventa un lavoro usurante - sottolinea lo scrittore montanaro -. Ma pensi lei fare l'amore due o tre volte al giorno, ma siamo matti? Ma neanche a 20 anni. Magari lei lo faceva, ma io no!". "Ma per carità!", si indigna la conduttrice.





Bianca Berlinguer a Fatti e rifatti: guarda il video di Striscia la notizia

La canzoncina per cui è stato massacrato? "Ascoltate il testo...": Bassetti si difende così, che imbarazzo

Il servizio di Striscia raccoglie i siparietti migliori di questi anni, da Corona che invita la Berlinguer ad annusarlo alla minaccia dell'opioninista di presentarsi in mutande, anzi "casomai senza mutande" in trasmissione. Per finire con la mitologica rissa in diretta tra Contri e Scanzi, il momento più raggelante nella storia di Cartabianca. E lo scanner test? "Il computer ha rilevato una leggera anomalia nel viso - sottolinea Ezio Greggio -: nemmeno una ruga, qualche punturina rivitalizzante?".

L'anziano che si crede uccellino, con chi si presenta Mauro Corona: lo sconcerto di Bianca Berlinguer, gelo in Rai | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.