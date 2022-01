Non è l'Arena, Massimo Giletti inchioda Marco Melandri: "Ti senti un fenomeno perché ai sfidato la morte?", mai così feroce

20 gennaio 2022 a

"Vivere al giorno d'oggi non è facile. Una volta che ho capito di essere positivo ho cercato di ironizzare". Marco Melandri, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha spiegato i motivi per cui ha detto di aver preso il Covid di proposito, così da ottenere il green pass. Dichiarazioni, le sue, che hanno fatto discutere parecchio. Il pilota ha detto: "Non siamo liberi, io non sono un no vax, sono un free vax. Ognuno deve poter scegliere il proprio destino". A quel punto il conduttore gli ha chiesto: "Ti senti un fenomeno perché hai sfidato la morte? Visto che andavi a 300 chilometri all'ora in moto ti sei abituato a vedere in faccia la morte, quindi ti senti invincibile?".

Ma Melandri ha spiegato che non è così: "Al contrario di quello che sembra, per gli sportivi la paura è una dote, ti dà il limite, ti fa capire fino a dove puoi spingerti e quando invece devi frenare". Poi, parlando della sua esperienza personale, ha raccontato: "Io già a marzo avevo contratto il Covid ed ero stato abbastanza bene, tanti immunologi dicono che la memoria del corpo rimane e una parte di anticorpi comunque riconosce la malattia. Quindi non avevo paura di prenderlo di nuovo".

Il pilota, poi, è andato avanti: "Siamo in un momento difficile, dobbiamo aiutare le persone a capire che il green pass è uno strumento completamente diverso da quello che ci raccontano. Non è uno strumento sanitario, perché ha spaccato l'Italia, ha spaccato le famiglie e le amicizie". Infine ha detto: "Ho una figlia, voglio avere il coraggio di guardarla in faccia e dirle che io ho provato a darle un futuro migliore e la possibilità di scegliere per la sua vita".

