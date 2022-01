Che tempo che fa, Luciana Littizzetto: "L'uomo col naso più lungo del mondo? Il classico..."

24 gennaio 2022 a

"L'uomo col naso più lungo del mondo": Luciana Littizzetto a Che tempo che fa su Rai 3 non ha potuto non commentare, con la sua solita e travolgente ironia, questa notizia piuttosto bizzarra. Stiamo parlando del turco Mehmet Özyürek, finito anche nel Guinness dei Primati per via del suo naso, lungo ben 8,8 centimetri Un record imbattuto da vent'anni. Sul sito ufficiale di Guinness World Records, l'uomo ha ammesso: "Il mio senso dell'olfatto è diverso da quello degli altri, spesso sento odori che le altre persone non avvertono. Per esempio, se entro in una casa posso immediatamente dire cosa è stato cucinato quel giorno".

La comica torinese, che affianca Fabio Fazio nel programma serale della domenica di Rai 3, ha commentato: "Il classico naso alla francese...cioè grande quanto la Francia", facendo un gioco di parole. La Littizzetto, poi, ha parlato anche di politica e trattative per il Quirinale. E in particolare della grande varietà di forze politiche: "Ci sono questi partiti grandi, poi tutti i partiti piccoli. Il pulviscolo, il condiriso del Parlamento. Dal Gruppo Misto al Fritto misto. C'è anche Coraggio Italia, Cambiamo, Italexit, Italia c'è... Se ci fosse dentro anche un partito come 'Grifondoro di Centro', oppure 'L'alternativa c'è ma fa schifo', secondo me nessuno direbbe niente. Nessuno saprebbe se è vero o no".

Infine, parlando, della corsa al Colle, la comica torinese ha lanciato una proposta: "Visto che non possiamo fare a meno di Mattarella e di Draghi, li eleggiamo in coppia, come i Ferragnez: i Dragarella. Vanno indistintamente da una parte all'altra e noi siamo a posto".

