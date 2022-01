Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e il "petardo dall'orifizio". Questa ragazza? Roba oscena

17 gennaio 2022 a

Stephanie Matto è diventata famosa per aver messo in vendita i suoi "peti in barattalo" e ieri sera 16 gennaio, a Che tempo che fa, Luciana Littizzetto, ha molto ironizzato su questa storia: "Ma come avrà fatto? Dice che si gonfia molto, si gasa...", attacca la comica, "quando è bella gasata mette questo barattolo davanti al suo orifizio geotermico ed esplode il 'petardo'. È una forma di Pet-Terapy", conclude la Littizzetto, facendo ridere e imbarazzare il conduttore Fabio Fazio.

Stephanie Matto, starlette televisiva di un noto reality show americano, 90 Days Fiancé, ha cominciato a vendere ai follower i suoi peti in vasetti, a 1.300 dollari ciascuno". Tanto da riuscire a guadagnare fino a 60mila dollari a settimana. Ma la ragazza è stata ricoverata per un malore che lei ha scambiato per un attacco di cuore. Quello che le hanno trovato i medici altro non era che un eccesso di gas nello stomaco, dovuto all'alimentazione da lei assunta proprio per la sua "attività commerciale". D'ora in poi, è il consiglio dei medici, Stephanie dovrà cambiare la sua dieta.

"Ho pensato di avere un attacco di cuore e di stare per morire - ha spiegato ai media la Matto -. Era quasi impossibile respirare e ogni volta che provavo a fare un respiro sentivo una forte pressione intorno al cuore". Immediata la corsa in ospedale, accompagnata da un amico. Nonostante il peggio sia stato scongiurato, per Stephanie le preoccupazioni non finiscono qui. Dovrà cambiare la sua dieta e non venderà più o suoi peti in barattolo.

