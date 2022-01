Non è l'arena, Matteo Bassetti: "Abbiamo la più alta mortalità per Covid. Cosa non torna nel conteggio"

27 gennaio 2022 a

In Italia abbiamo il più alto numero di morti per Covid d'Europa. E Matteo Bassetti, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 26 gennaio non ci sta: "Noi medici quando muore un paziente compiliamo un modulo, e se tra le cause accessorie di morte scriviamo che è positivo al Covid automaticamente quello è un morto Covid", spiega il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Allora noi dovremmo differenziare il malato asintomatico che muore per un altro motivo", prosegue Bassetti, "e quello che muore per di polmonite da Covid. C'è la morte attribuita e la morte cruda. Il problema è che in Italia - io ho sollevato il problema da mesi - nessuno al ministero ascolta", attacca il professore. "Bisogna fare chiarezza, abbiamo la peggior mortalità d'Europa. Non ci sto a passare come peggior medico d'Europa".

Bassetti, questo concetto lo ribadisce anche a Restart - l'Italia ricomincia da te su Rai due, intervenendo sulla questione dei "malati con Covid" e dei "decessi con Covid" registrati invece come "per Covid". "Dobbiamo uscire da una concezione medievale del Covid. Se in ospedale un paziente ricoverato in ortopedia perché si è rotto una gamba risulta positivo al Covid deve restare ricoverato in una zona Covid del reparto stesso. Se non facciamo questo continueremo ad avere, nei conteggi ufficiali, la più alta mortalità per Covid". Invece, "la mortalità tra noi è più bassa di altri Paesi europei, ma secondo i dati ministeriali appare più alta e noi medici facciamo una figuraccia".

