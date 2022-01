Stefania Prestigiacomo alla Camera? "Sei sempre una gran bella fi...". Aldo Cazzullo testimone: il commento spinto

28 gennaio 2022 a

Aldo Cazzullo regala perle non indifferenti che aggiungono un po’ di brio a una partita per il Quirinale che finora sembra essere stata davvero mal giocata dai protagonisti in campo, dato che dopo cinque votazioni non si intravede lo straccio di un nome che possa farcela. Almeno senza tornare ai soliti Mario Draghi e Pier Ferdinando Casini, finiti un po’ ai margini negli ultimi giorni.

Ma dicevamo della diretta di Cazzullo sul Corriere della Sera. L’ultima perla riguarda Francesco Storace, ex ministro e attuale giornalista de Il Tempo. Come dichiarato dal diretto interessato, si trovava alla Camera per “guardare chi avrebbe fatto notizia durante il voto per il Quirinale. Sono quelli che imbracciavano la lupara contro Salvini. Delinquenti”. Chiaro il riferimento al batosta subita sul nome di Elisabetta Casellati, che si è fermata a 382 voti, 71 in meno di quanti ne avrebbe potuti esprimere il centrodestra se avesse votato compatto a favore della presidente del Senato.

Secondo Cazzullo, Storace avrebbe incrociato Stefania Prestigiacomo non trattenendo l’entusiasmo: “Sei sempre una gran bella fi… gliola! Fatte da ’n bacetto”. Poi sempre Storace, in gran forma: “A me piace Massolo. È un vero patriota, uno che ha salvato vite di italiani. Questa storiella dei servizi che si divertono a schedare la gente è provinciale, questi hanno relazioni internazionali che noi ci sogniamo”.

