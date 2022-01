Sara Manfuso e Matteo Bassetti insieme? Orrore senza limiti: "Lei deve morire stuprata, lui di cancro"

31 gennaio 2022 a

"Tu devi morire stuprata e quel bastardo deve morire di cancro ai testicoli": l'orrido messaggio è stato pubblicato da un utente sul profilo Instagram di Sara Manfuso ed è indirizzato a lei e a Matteo Bassetti. La sua colpa? Aver presentato il libro dell'infettivologo nei giorni scorsi. L'autore del commento vergognoso - come spiega Fanpage - farebbe parte della galassia No Vax. E sulle sue tracce si trova ora la Polizia Postale.

La Manfuso, da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne, ha fatto sapere che Bassetti si sarebbe già rivolto alla Digos. Poi ha sottolineato che lei una violenza sessuale l'ha già subita. Sul suo profilo, la Manfuso ha spiegato che la colpa sua e dell'infettivologo sarebbe stata quella di "aver preferito la scienza alla cialtroneria". Poi ha aggiunto: "Nel loro medioevo culturale, la lotta alla scienza dei no vax si intreccia alla violenza contro noi donne".

Alla fine Sara Manfuso, ex modella, laureata in storia e filosofia, oggi fidanzata con il deputato del Pd Andrea Romano, ha voluto ringraziare proprio il dottor Bassetti: "Grazie a Matteo per la prontezza con cui ha gestito la cosa e per la vicinanza mostratami, pur essendo lui parte in causa. Costretto a vivere con la scorta per la sua lotta al Covid 19".

