Otto e Mezzo, disastroso lapsus di Lilli Gruber: "Salvini ha detto che lavora per...", ora si capisce tutto

02 febbraio 2022 a

a

a

Siamo nel salottino-tendenza sinistra dove regna Lilli Gruber, trattasi ovviamente di Otto e Mezzo, il programma di La7, la puntata è quella di martedì 1 febbraio. Si continua a parlare di Quirinale, delle conseguenze del bis di Sergio Mattarella. Conseguenze disastrose per il centrodestra e il M5s in primis. Ospite in collegamento Marco Travaglio che cannoneggia contro il nuovo nemico, Luigi Di Maio, in studio ecco Alessandro Giuli, firma di Libero che ragiona sul centrodestra.

"Una nullità, incapace, da comizio". De Benedetti insulta a ruota libera Salvini e la Gruber muta | Video

Ma a frasi notare è un lapsus, che la dice lunghissima, di Lilli Gruber. Rivolgendosi a Giuli, infatti, afferma: "E così arriviamo alla destra e al centrodestra. Tu sei d'accordo sul fatto che oggi Salvini ha ottenuto piena fiducia. Lui ha detto che lavora per dividere... eh! Ops, per unire, non dividere. E tra l'altro non ha risposto a niente di quello che ha detto Giorgia Meloni, che lo ha definito un folle...", chiosa. Ma per la Gruber, il concetto è chiaro, Salvini lavora per dividere. O almeno questo è l'auspicio di Lilli la rossa.

"Centrodestra in frantumi? Era già morto nel 2018". Alessandro Sallusti, perché Salvini e Meloni si sono illusi

Tant'è, la conduttrice chiude la domanda: "Salvini diventerà un moderato? Il centrodestra è spaccato?". La risposta di Giuli è tranchant: "Il centrodestra è disintegrato in questo momento. Servirebbero i caschi blu dell'Onu per farli ragionare. Salvini è forte perché la Lega è un partito centralista e leninista, non lo si discute mai. Lui è saldo a capo della Lega, ma la direzione di marcio della Lega potrebbe non deciderla da sola. Salvini è il leader, porta i voti. Non ha dato prova di grande scaltrezza, ma non ci sono alternative dentro la Lega, così come non ci sono alternative a Draghi dentro alla Lega", conclude Alessandro Giuli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.