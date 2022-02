Luigi Di Maio, "grazie Elisabetta". La foto a pranzo con la Belloni dopo il Quirinale, la polemica: "Dimissioni subito"

02 febbraio 2022 a

Una dimostrazione d'affetto che potrebbe costare caro a Elisabetta Belloni. Mentre Marco Travaglio, sul Fatto quotidiano, chiedeva la cacciata dal Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, colpevole di aver definito la "quirinalbile" capo degli 007 "mia sorella", ammonendo gli altri grillini a "non bruciarla", si scatena la bagarre proprio per una frase della Belloni sul ministro degli Esteri.

Su Twitter è sempre Di Maio a condividere una foto con il direttore del Dis, insieme al tavolo in atteggiamento formale ma affettuoso al tempo stesso. "Con il Ministro Di Maio c'è un'amicizia sempre più solida. Di Maio è sempre leale". Queste le parole di Elisabetta Belloni - sottolinea il ministro grillino - alla quale mi legano una profonda stima e una grande amicizia. Una professionista straordinaria, con un immenso attaccamento alle istituzioni. Oggi a pranzo ho fatto una piacevole chiacchierata con lei. Grazie Elisabetta, condivido pienamente quello che pensi del nostro rapporto".

Immediate le polemiche sui social. Pierluigi Battista, condividendo quella foto e un post molto velenoso, commenta laconico: "Per fortuna non è diventata presidente". Molto più duro Michele Arnese, direttore di Formiche.net e ora di Startmag.it. "Foto e frase che meritano le dimissioni del Dis (dipartimento che coordina i Servizi segreti". O no?". Quindi sempre Arnese aggiunge: "A naso, se foto e dichiarazioni del genere come quelle di ieri di Belloni e Di Maio le avesse fatte il suo predecessore al Dis, Vecchione, magari con Conte, si sarebbe - giustamente - chiesto da molti le dimissioni di Vecchione. Invece oggi va tutto bene madama la marchesa".

