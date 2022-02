Daniela Santanchè, "nascosti al fisco 400mila euro": pitonessa indagata, lo strana storia dello yacht di lusso

04 febbraio 2022 a

a

a

Tutta colpa di uno yacht. E anche Daniela Santanchè finisce nei guai. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, la pitonessa di Fratelli d'Italia è indagata per concorso in reati fiscali. Al centro della vicenda c'è Unica, questo il nome della lussuosa imbarcazione che nel 2019 Giovanni Mazzaro, l'ex marito della parlamentare, aveva venduto a una società proprio della Santanchè per 400mila euro.

Daniela Santanché? La foto più imbarazzante, clamoroso a Striscia la Notizia: come mostrano la pitonessa | Guarda

In seguito, secondo l'inchiesta delle Fiamme Gialle di Milano, senza che vi sarebbe stato alcun passaggio di denaro, lo yacht sarebbe passato a una società maltese per poco meno di 400mila euro. Come rivelato dall'Ansa, citata dal Fatto, l'iscrizione della Santanchè nel registro degli indagati è emersa nella serata di giovedì 3 febbraio, alla chiusura delle indagini.

Nel 2013, Mazzaro risultava indagato per reati fiscali legati a debiti tributari. E ancora, nel 2019, secondo i pm, venderà il natatnte alla Biofood Italia, rappresentata proprio dalla Santanchè. Secondo l'accusa si tratta di una vendita avvenuta, come deto, senza alcun tipo di corrispettivo economico a Mazzaro. E così, venti giorni dopo, la barca viene ceduta per 393mila euro alla società maltese Flying Fish Wachting. Secondo i pm la prima vendita alla Santanchè è avvenuta dopo l'avviso dell'agenzia delle Entrate a Mazzaro: per questo l'accusa fiscale in concorso alla senatrice di Fratelli d'Italia.

Video su questo argomento "Ci interessa un progetto, non cambiare un nome": frecciata-Santanchè sul centrodestra

Curioso il timing della vicenda: Santanchè nei guai per uno yacht pochi giorni dopo quanto stabilito dalla Cassazione su Flavio Briatore, ossia che il sequestro del suo di yacht, avvenuto anni fa, fosse stato illegittimo. Peccato che nel frattempo il Force Blue sia stato venduto. Santanchè e Briatore sono legati da una profonda amicizia che affonda le sue radici molto in là negli anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.