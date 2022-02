David Parenzo e Antonio Maria Rinaldi, volano gli stracci: "Ancora non lo hai capito?", "Mi ero perso il premio Nobel"

07 febbraio 2022 a

a

a

David Parenzo torna a provocare Antonio Maria Rinaldi. Il conduttore di In Onda replica a un post su Twitter dell'europarlamentare leghista. Il motivo? Rinaldi ricorda l'anniversario del trattato di Maastricht, che diede di fatto inizio all'Unione europea: "7 febbraio 1992- 7 febbraio 2022, 30 anni di Maastricht, tanto per non dimenticare…". Poi nella foto il libro di Paolo Panerai e Paolo Savona in cui gli autori si chiedono perché Guido Carli, ex governatore della Banca d'Italia firmò se sapeva che l'Italia era impreparata.

"Non si ecciti", "Ci vediamo in tribunale": David Parenzo-Francesca Donato, la rissa tv finisce in disgrazia | Video

"Ma ancora non hai capito che la Lega ha chiuso la stagione dell’anti Ue?Il grande Carli non ha nulla a che vedere con i NoEuro di oggi. È un sacrilegio citarlo per rilanciare battaglie contro la UE nell’Italia odierna. Ma ti aggiornano nel partito?", replica Parenzo provocatoriamente. A chiudere lo scambio, Rinaldi: "Mi ero perso il novello Nobel per l'economia...". E chissà che dopo i numerosi botta e risposta, il giornalista possa tornare sui propri passi nei confronti di Rinaldi. Proprio come accaduto con Silvio Berlusoni.

"Una roba abominevole". Raptus-David Parenzo, dà di matto contro il negazionista: caos da Giovanni Floris | Video

Dopo averlo insultato per anni, Parenzo definisce il leader di Forza Italia il "federatore di un centrodestra moderato e liberale". "La penso esattamente come Maurizio Gasparri - ha detto a sorpresa a L'Aria Che Tira, ospite su La7 di Myrta Merlino -. Questo è un Berlusconi 4.0. Berlusconi è straordinario, quello di oggi è un Berlusconi che piace anche al centrosinistra. Abbiamo dimenticato vent'anni in cui il mondo era diviso tra berlusconiani e anti-berlusconiani". Che accada lo stesso anche con la Lega che rimane saldamente al governo? Chissà.

"Criminale, apprendista stregone, sputt***": David Parenzo, valanga d'insulti contro Gianluigi Paragone | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.