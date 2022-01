L'aria che tira, David Parenzo contro Francesca Donato: "Non si ecciti", "Ci vediamo in tribunale". La rissa finisce in disgrazia

13 gennaio 2022 a

Scontro di fuoco a L'Aria Che Tira con David Parenzo sul piede di guerra. Davanti a lui, in collegamento con lo studio di La7 e la conduttrice Myrta Merlino, Francesca Donato. L'europarlamentare, nota per le sue posizioni No vax, stuzzica il giornalista che non esita a replicare: "È una specie di Re Mida al contrario, non dico cosa diventa quello che tocca... in confronto il Divino Otelma è il Nobel per la Fisica". E ancora, il volto di In Onda: "Ha una capacità di fare delle profezie al contrario, rispetto a tutto quello che ha raccontato negli ultimi anni è avvenuto esattamente il contrario. Va invitata in tutte le trasmissioni, anche la Lega si è imbarazzata e l'ha cacciata".

Una frase che non piace alla Donato, che a sua volta risponde: "La Lega non mi ha mai cacciata, lei sta dicendo falsità. Lei mi sta diffamando, le ricordo che la diffamazione è un reato". Ma Parenzo non demorde: "Se avessimo lasciato in mano a lei la gestione della pandemia, ci troveremo senza vaccini e con quattro volte i numeri che abbiamo. Per questo la signora è utilissima, è come quelli del movimento QAnon, lei prova a dare l'assalto alla nostra intelligenza". La Donato non ci sta: "Non si può generalizzare e chiamare tutti No Vax. Allora interrompo anch'io ogni volta che parlate voi, altrimenti non invitatemi più", "Non si ecciti così! Non mi faccia inca**re", la incalza Parenzo.

"Le ricordo che la diffamazione è un reato, faremo valutare al giudice quello che ha detto. Ci vediamo in tribunale". Non finisce qui, perché Parenzo invita la Donato a portare tutti i documenti in tribunale e sentire cosa dice il giudice: "Si farà quattro risate". "Per il prestigio del giornalismo, si fermi", controbatte l'eurodeputata mentre la conduttrice cerca di mettere un freno all'acceso botta e risposta su due posizioni opposte.

