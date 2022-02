Maurizio Crozza, la confessione a luci rosse della moglie Carla: "L'unico indumento che indossavo..."

08 febbraio 2022 a

Sposati dal 1992, del matrimonio tra Maurizio Crozza e la moglie Carla Signoris si sa ben poco. I due, comico lui e attrice lei, prima di convolare a nozze ne hanno passate. A raccontarlo è stata la stessa Signoris. "Avevo da poco preso la maturità e, con una compagna di scuola, il cui fidanzato aveva un parente a New York, ero riuscita ad ottenere il consenso dei miei genitori a fare questo viaggio: in due mesi ci siamo girate in tondo tutti gli Stati Uniti". A soli diciotto anni, come spiegato al Corriere della Sera, l'attrice è salita in macchina per fare il giro dell'America in autostop. "Un viaggio iperformativo", lo descrive, ma non senza pericoli. "Una notte eravamo andate a cena con altri ragazzi e poi decidemmo di fare una passeggiata in un parco enorme. Notte fonda, buio fitto e io chiacchieravo tranquilla con uno di quelli che avevo conosciuto a cena. A un certo punto arriva una pattuglia di poliziotti, acchiappano il ragazzo, lo sbattono dentro la macchina e se ne vanno". Lei rimane lì, nel parco. Solo successivamente un poliziotto è venuto in suo soccorso, recuperandola e spiegandole che il ragazzo con cui stava era un giovane ricercato da tempo in diversi Stati. "Forse era un rapinatore, un assassino, uno stupratore... chissà cosa aveva combinato e io non sapevo niente e passeggiavo di notte in un parco con lui!".

Insomma, la Signoris ha davvero rischiato il peggio e per questo mai consiglierebbe un viaggio simile ai due figli avuti da Crozza. Il comico e l'attrice si conoscono da lungo tempo, ma Pietro e Giovanni sono arrivati solo in tarda età. "Avevamo 14 anni, anzi lui 13 perché è più piccolo di me. Prima ancora che in classe, ci incontravamo alla fermata dell'autobus 41, in via Orsini a Genova. Lui, quando mi ha visto deve aver pensato: madonna quanto mi sta antipatica questa col kilt... eh sì, perché all'epoca, io indossavo rigorosamente questo indumento, poi sono passata al gonnellone e zoccoli in stile femminista hippie".

Anche l'innamoramento ha tardato ad arrivare: "All'inizio forse una storiella... - prosegue - qualche bacio... poi ognuno ha fatto le proprie esperienze e infatti, quando ci siamo sposati nel 1992, al nostro matrimonio c'erano più ex fidanzati ed ex fidanzate che parenti. E uno dei miei ex è poi diventato addirittura il pediatra dei miei figli". In ogni caso ad ora la coppia è più solida che mai, tanto che la Signoris non nega la possibilità di girare un film assieme al marito. Che sia la volta buona? Chissà.

