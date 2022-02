Nicola Porro smaschera il medico degli orrori: "Li voglio vedere nei forni", uno choc in Italia

09 febbraio 2022 a

Usa le parole "campi di concentramento" o "forni di concentramento questo dirigente medico degli Ospedali Riuniti a Palermo. Nicola Porro, sul suo sito, smaschera questo dottore che attacca pesantemente i no vax in un post pubblicato su Linkedin.

Il suo messaggio è stato scovato dall’eurodeputata Francesca Donato, scrive Porro. Il testo è sconvolgente: "Io discrimino e non sono lo stesso di un no vax, di uno che non si vaccina mettendo a repentaglio la salute degli immunodepressi. Aggiungo che se ne avessi la possibilità e l’autorità, mi prodigherei per creare per i no vax un campo di concentramento dove avrebbero l’occasione di vivere indisturbati, contagiarsi tra loro serenamente senza rompere i cabbasisi a chi vuole la libertà di vivere serenamente osservando le regole”. E ancora: "Se poi si comportano bene e non fanno i capricci, creerei per loro anche dei forni per ‘tenerli al calduccio'".

Il messaggio è stato poi rimosso ma la Donato vuole segnalarlo all’Ordine dei medici. Intanto, è intervenuta anche l’azienda sanitaria. La quale, ha comunicato di dissociarsi “da qualunque pensiero, espressione e concetto” che sia “anche lontanamente riconducibile a qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti di chicchessia”. E non si escludono provvedimenti disciplinari per il dirigente.

