Enrico Mentana, la privatissima rivelazione di Francesca Magnani: "A casa, dopo il lavoro..."

Francesca Fagnani pretende privacy. La giornalista e conduttrice di Belve è da tempo legata a Enrico Mentana, ma guai parlare della loro storia d'amore. La Fagnani infatti non intende rispondere alle domanda sul direttore del Tg di La7. Il motivo? "Non sono mondana e non cerco visibilità sulla coppia. E poi a lui nessuno chiederebbe mai di me. Vede la differenza di trattamento tra uomo e donna?". Eppure raggiunta dal settimanale Gente, al quesito su come siano a casa, la Fagnani non si tira indietro.

Quasi tutti si immaginano i due giornalisti discutere per ore dei fatti del giorno. E invece accade l'esatto opposto. "Magari: io lo farei, ma lui dopo il lavoro risponde a monosillabi. Diventa muto". Per i due, insieme dal 2013, non è sempre tutto semplice. Un po' come durante il periodo che ha visto Mentana positivo al Covid e la Fagnani in quarantena. Un periodo, come per tante coppie, non semplicissimo ma che la giornalista ha buttato sul ridere: "La quarantena con Mentana? "Le rispondo così: per fortuna la casa è grande. E ho detto tutto".

Insomma, la Fagnani preferisce tenere la sua vita privata fuori dai riflettori. E lo aveva già ribadito quando disse: "Non ho mai fatto un servizio posato, non frequento posti mondani, non mi faccio fotografare, non pubblico scatti nostri su Instagram. È un personaggio molto famoso, lo so, ma, nel mio piccolo, non ho mai cercato di dare visibilità alla coppia".

