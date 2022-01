Enrico Mentana, "il messaggio che mi ha inviato un big M5s": ufficiale, tra Di Maio e Conte è guerra

30 gennaio 2022 a

Il Movimento 5 Stelle rischia le ossa del collo. E le frizioni attorno alla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale sono solo l'inizio. A confermarlo Enrico Mentana. Dopo la lunga Maratona su La7, il direttore del tg della rete ha proseguito con la politica mostrando su Instagram un messaggio.

Nella chat si vede scritto "il Movimento si spaccherà inevitabilmente", "qualunque sia il nome, pure se venisse proposto Dio, nel M5s ci saranno spaccature", "è il redde rationem". Poi la spiegazione del giornalista: "La crisi interna ai 5 stelle non è certo un fulmine a ciel sereno. Questi messaggi di un loro esponente di rilievo, già mercoledì scorso, annunciavano la guerra imminente tra Di Maio e Conte".

Proprio a scrutinio chiuso e partita per il Colle finita, Luigi Di Maio ha lanciato una palese frecciata al leader Giuseppe Conte. "Dobbiamo dirci delle cose: alcune leadership dei partiti hanno fallito e alimentato divisioni. Noi invece dobbiamo lavorare per unire e allargare ma in questi giorni la politica è stata vittima di se stessa". D'altronde il numero uno dei pentastellati ha contato poco o nulla nella corsa al Quirinale, non riuscendo neppure a fare nomi di possibili candidati. Non solo, perché Conte ha sospettato che Di Maio lavorasse a una partita tutta sua.

