Tagadà, Roncone contro Sisto di Forza Italia: "L'alleanza di centrodestra non c'è", "Di casa mia so qualcosa più di lei"

"L'alleanza di centrodestra è garantita dai numeri": Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha parlato della sua coalizione, spiegando che le probabilità di governare nel 2023 sono molto alte al momento. Il deputato, però, è stato interrotto da Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera, anche lui in collegamento con la trasmissione: "Ma quale alleanza di centrodestra? Non c'è. Quello che è successo 15 giorni fa se lo è dimenticato?", ha chiesto all'onorevole, riferendosi alla partita del Quirinale.

Piccata la risposta di Sisto: "Di casa mia so qualcosa in più di lei. Il commento è legittimo, ma la testimonianza dall'interno mi sembra più attendibile". Roncone, però, ha insistito: "Voi non siete una coalizione, avete Meloni che è all'opposizione e voi e la Lega siete al governo. Quindi già chiamarla coalizione fa ridere. Poi c'è stata l'elezione del presidente. Prima Berlusconi ha tenuto imbrigliati Meloni e Salvini, per una settimana, poi si è sfilato. In un secondo momento Salvini ha cambiato 22 persone di propria iniziativa, l'ultima senza neanche concordarla con Meloni, che è rimasta offesa e che ha detto cose terrificanti nei confronti di Salvini". Ecco perché adesso, secondo il giornalista, sarebbe difficile credere alle parole del deputato azzurro.

"La percezione della realtà è un dato estremamente soggettivo - ha replicato Sisto -. Dico però che la coalizione del centrodestra, al di là del capitolo dell'elezione del presidente della Repubblica, è comunque caratterizzata da un comune sentire che la porterà a smussare gli angoli e a ragionare nell'interesse del Paese".

